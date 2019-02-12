شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة يخطط للإطاحة بثنائي الفريق والان مع التفاصيل
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن ضم جيسون موريلو وكيفن برينس بواتينج إلى صفوف برشلونة كان على سبيل الإعارة، فقط كحل مؤقت حتى نهاية الموسم.
وانضم اللاعبان إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح للبارسا بشراء عقديهما بشكل نهائي.
وأضافت الصحيفة أن تعاقد برشلونة مع المدافع الفرنسي كلير توديبو، وضع صفقة موريلو في حجمها الحقيقي، خاصة أن اللاعب الكولومبي خلال 11 مباراة مع البارسا لم يشارك سوى في مواجهتين فقط.
وأشارت إلى المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، استبعد موريلو حتى من دخول قائمة برشلونة خلال 3 مباريات على التوالي.
وعلى الجانب الآخر، فإن بواتينج الذي انضم كبديل للويس سواريز شارك لمدة 63 دقيقة مع برشلونة فقط عقب انضمامه قادمًا من ساسولو بـ24 ساعة، ولكنه لم يظهر مرة أخرى بقميص البارسا.
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