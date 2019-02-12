انت الان تتابع دقيقة صمت في دوري الأبطال ويوروبا ليج على روح سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، وقوف الأندية دقيقة صمت خلال مباريات هذا الأسبوع، من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، على روح اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، كما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن الأندية في دوري الأبطال والدوري الأوروبي تملك أيضًا خيار ارتداء شارات سوداء حدادًا على سالا، علمًا بأن الطائرة التي كانت تقل سالا صاحب الـ28 عامًا اختفت، بعد توقيعه للانضمام إلى كارديف سيتي من نانت الفرنسي، في الميركاتو الشتوي الماضي، من على شاشات الرادار، أثناء عبورها القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.
وكانت عمليات البحث تمكنت من العثور على حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا من نانت إلى كارديف، كما تم العثور على جثمان اللاعب الأرجنتيني، كما كشفت تقارير صحفية عن نتائج تشريح جثة إيميليانو سالا، حيث نقلت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، تقرير تشريح جثة سالا، والذي أفاد بأن الوفاة وقعت بسبب تعرض
وطالبت عائلة إيميليانو سالا، السلطات الإنجليزية، بإجراء بحث جديد تحت الماء، ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن عائلة سالا تطالب بإجراء عمليات بحث جديدة تحت الماء، للعثور على جثمان قائد الطائرة ديفيد إبوتسون.
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