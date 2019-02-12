الأهلي يتسلح بالقوة الضاربة لإسقاط سيمبا التنزاني

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تحرير:أحمد سعيد ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني الأورجواياني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة «سيمبا التنزاني» والمقرر إقامتها على ملعب دار السلام في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت مصر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتصدر الشياطين الحمر مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.
ويتكون تشكيل الأهلي من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي. ويقود المباراة تحكيميا الحكم السوداني محمود علي محمود، ويعاونه كلٌّ من وليد أحمد علي، مساعد
ويتكون تشكيل الأهلي من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي.
خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.
ويقود المباراة تحكيميا الحكم السوداني محمود علي محمود، ويعاونه كلٌّ من وليد أحمد علي، مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد ثانٍ.
ويأمل المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة تصدر مجموعته لحسم ضمان التأهل لدور الثمانية مبكرًا خاصة أن الفريق لديه عدة مباريات في الدوري المصري، بينما يدخل سيمبا هذه المباراة لرد الدين ضد الأهلي، ساعيًا لتحقيق الفوز لإحياء الأمل في التأهل للدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
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