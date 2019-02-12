انت الان تتابع الأهلي ممثل العرب وإفريقيا بقائمة أفضل أندية العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

نشرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، القائمة الكاملة لأفضل 30 ناديا حول العالم، حيث يحتل النادي الأهلي رقم 21 في ترتيب القائمة بناء على البطولات التي حققها الفريق عبر تاريخه، وتساوى الفريق الأحمر مع نظيره سيلتك الأسكتلندي برصيد 21 نقطة، وتصدر نادي ريال مدريد الإسباني ترتيب الأندية برصيد 184 نقطة، ثم نادي برشلونة برصيد 177 نقطة، وحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 151 نقطة، وبايرن ميونخ الألماني في المركز الرابع بـ 135 نقطة، وحل ليفربول الإنجليزي خامسًا بـ120 نقطة.

وتفوق النادي الأهلى على عدد من الأندية الكبرى في التصنيف ومن بينها روما الإيطالي، وموناكو الفرنسي وجالطة سراي التركي وسانتوس البرازيلي، حيث جاء النادي الأهلي كممثل وحيد للعرب والقارة الإفريقية في القائمة. وجاء النادي الأهلي كممثل وحيد للعرب والقارة الإفريقية، بناء على البطولات التي حصدها عبر تاريخه