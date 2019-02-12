الأهلي ممثل العرب وإفريقيا بقائمة أفضل أندية العالم

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١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
نشرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، القائمة الكاملة لأفضل 30 ناديا حول العالم، حيث يحتل النادي الأهلي رقم 21 في ترتيب القائمة بناء على البطولات التي حققها الفريق عبر تاريخه، وتساوى الفريق الأحمر مع نظيره سيلتك الأسكتلندي برصيد 21 نقطة، وتصدر نادي ريال مدريد الإسباني ترتيب الأندية برصيد 184 نقطة، ثم نادي برشلونة برصيد 177 نقطة، وحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 151 نقطة، وبايرن ميونخ الألماني في المركز الرابع بـ 135 نقطة، وحل ليفربول الإنجليزي خامسًا بـ120 نقطة.
وتفوق النادي الأهلى على عدد من الأندية الكبرى في التصنيف ومن بينها روما الإيطالي، وموناكو الفرنسي وجالطة سراي التركي وسانتوس البرازيلي، حيث جاء النادي الأهلي كممثل وحيد للعرب والقارة الإفريقية في القائمة. وجاء النادي الأهلي كممثل وحيد للعرب والقارة الإفريقية، بناء على البطولات التي حصدها عبر تاريخه
وتفوق النادي الأهلى على عدد من الأندية الكبرى في التصنيف ومن بينها روما الإيطالي، وموناكو الفرنسي وجالطة سراي التركي وسانتوس البرازيلي، حيث جاء النادي الأهلي كممثل وحيد للعرب والقارة الإفريقية في القائمة.
وجاء النادي الأهلي كممثل وحيد للعرب والقارة الإفريقية، بناء على البطولات التي حصدها عبر تاريخه حيث فاز بـ40 لقب دوري، 36 لقب كأس، كما فاز بكأس السوبر المصري 10 مرات، والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات.
وأوضحت المجلة معايير اختياراتها، ووفقًا لمعلومات مختلفة أولها الاعتبار الرياضي (قائمة البطولات، والكرات الذهبية)، والجمهور، والإيرادات، والنفقات، والقيمة السوقية للاعبين بالإضافة إلى أساطير النادي.
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