أبو تريكة يحيي ذكرى ثابت البطل بتصريحه التاريخي

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تحرير:محمد حسن صيام ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
حرص محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، على إحياء ذكرى رحيل ثابت البطل حارس مرمى القلعة الحمراء السابق ومدير الكرة بالفريق، ونشر تريكة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحل الكابتن ثابت البطل، وما زالت ذكراه يُحييها عشاقه من كل مكان، بعدما جسد بتاريخه ومبادئه أسطورة خالدة بين جدران النادي الأهلي، جعلته راسخًا شامخًا في قلوب الجماهير بعدما رحل وصدق حين قال قبل وفاته بيوم واحد عن سبب وجوده في النادي وهو مريض: لو مشيت من هنا أتعب أكتر».
وتحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الكابتن ثابت البطل، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني ومدير الكرة الأسبق، والذي وافته المنية في الثاني عشر من فبراير عام 2005، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 51 عامًا، قضاها عاشقًا في محراب الأهلي، حاميًا لعرينه كحارس مرمى، محققًا أفضل الأرقام على كل الأصعدة،
وتحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الكابتن ثابت البطل، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني ومدير الكرة الأسبق، والذي وافته المنية في الثاني عشر من فبراير عام 2005، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 51 عامًا، قضاها عاشقًا في محراب الأهلي، حاميًا لعرينه كحارس مرمى، محققًا أفضل الأرقام على كل الأصعدة، وكما كان سدا منيعًا لمرمى الأهلي فقد كان حارسًا لمبادئ ناديه، وواحدًا من أعظم من شغل منصب مدير الكرة بالأهلي.
ولد البطل في السادس عشر من سبتمبر عام 1953، في مدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، استهل مشواره الكروي لاعبًا ضمن فريق سكر الحوامدية، قبل أن يكتشفه عبده البقال؛ لينضم لصفوف الأهلي عام 1972، ليبدأ مشواره مع الأحمر رسميا عام 1974، ضمن جيل التلامذة التاريخي، وظل لاعبًا في صفوف الفريق الأول حتى اعتزاله في عام 1991.
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