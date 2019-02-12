انت الان تتابع حلمي طولان يحضر مواجهة الهلال والقادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

يحضر حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري، مباراة الهلال السعودي، ونظيره القادسية، والتي تقام في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مصر اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك لمتابعة ودراسة فريق الهلال خلال مباراته اليوم قبل لقاء الفريق السكندري في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها في السادسة ونصف مساء السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية (الرياض)، قادمة من مكة المكرمة بعد أداء اللاعبين مناسك العمرة أمس الإثنين، حيث يترأس البعثة محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة النادي. ويستقبل ناصر حمدي سفير مصر بالسعودية بعثة الفريق السكندري في عشاء خاص مساء اليوم،