وفاة الحارس الإنكليزي غوردون بانكس بطل العالم 1966

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الحارس الإنكليزي غوردون بانكس بطل العالم 1966

توفي الحارس الإنكليزي غوردون بانكس، بطل العالم 1996، عن عمر 81 عاما ليلة الاثنين-الثلاثاء بحسب ما أعلنت عائلته على موقع ناديه القديم ستوك سيتي.

وكتبت عائلته في بيان "بحزن كبير، نعلن وفاة غوردون بسلام في الليل"، مضيفة انها "مفجوعة" و"فخورة" به.

وكان بانكس حارس مرمى بلاده في النهائي الشهير لمونديال 1966 عندما فازت إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد، واشتهر بصدة مذهلة للاسطورة البرازيلية بيليه في مونديال 1970.

وغرد المهاجم جيف هيرست (77 عاما)، صاحب ثلاثية في نهائي 1966 في ملعب ويمبلي "حزين جدا لسماع نبأ رحيل غوردون. أحد أكبر العظماء".

والى المنتخب الانكليزي الذي حمل ألوانه 73 مرة بين 1963 و1972، تمحورت مسيرة بانكس حول ناديي ليستر سيتي (1959-1967) وستوك سيتي (1967-1973).

وتصف وسائل الإعلام الإنكليزية الصدة التي حرم فيها بيليه من التسجيل من كرة رأسية في زاوية بعيدة بصدة القرن. وبحسب تقارير صحافية، عانى بانكس من سرطان في الكلى منذ كانون الاول/ديسمبر 2015.

وتوقفت مسيرة بانكس بعمر الثالثة والثلاثين عام 1972 بعد فقدانه النظر بعينه اليمنى نتيجة حادث سير. ويعد بانكس من أعظم الحراس في تاريخ كرة القدم مع السوفياتي ليف ياشين والإيطالي دينو زوف.