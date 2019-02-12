شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يُحيي ذكرى رحيل ثابت البطل: أحد الأساطير.. تعلمت منه الكثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أحيا الحارس المخضرم عصام الحضري، ذكرى رحيل ثابت البطل، عملاقة حراسة مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والتي تحل اليوم الثلاثاء. وكتب «الحضري» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «رحم الله الكابتن ثابت البطل وأحيا ذكراه دائماً في قلوبنا، أحد أساطير حراسة المرمى الذي تعلمت منه الكثير.. عاش ثابت ومات بطل».

كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري يُحيي ذكرى رحيل ثابت البطل: أحد الأساطير.. تعلمت منه الكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.