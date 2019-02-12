شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: لا توجد إصابات في قائمة الأهلي قبل مواجهة «سيمبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين جاهزون تماماً لخوض مباراة «سيمبا» اليوم، موضحاً أن قائمة الفريق المتواجدة في تنزانيا تخلو من أية إصابات.

وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلي تدرب مرتين في تنزانيا منذ وصوله العاصمة دار السلام صباح الأحد، مؤكداً أن الفريق لا توجد به أية إصابات في تنزانيا، فيما يؤدي اللاعبين المصابون الذين لم يسافرون مع الفريق برنامجاً تأهيلياً وعلاجياً بالقاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.