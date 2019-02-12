شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوتريكة في ذكرى رحيل ثابت البطل: جسد بتاريخه ومبادئه أسطورة خالدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أحيا محمد أبوتريكة، صانع ألعاب المنتخب الوطني والأهلي السابق، الثلاثاء، ذكرى رحيل أحد أساطير حراسة المرمى في الكرة المصرية، ثابت البطل، حارس ومدير الكرة الأسبق بالنادي الأحمر.

وكتب «أبوتريكة»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «رحل الكابتن ثابت البطل، ومازالت ذكراه يُحيها عشاقه من كل مكان، بعدما جسد بتاريخه ومبادئه أسطورة خالدة بين جدران النادي الأهلي، جعلته راسخًا شامخًا في قلوب الجماهير بعدما رحل وصدق حين قال قبل وفاته بيوم واحد عن سبب تواجده في النادي وهو مريض: لو مشيت من هنا اتعب أكتر».