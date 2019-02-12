التشكيلة الرسمية لمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، تشكيلة الفريق الأحمر لخوض لقاء سيمبا التنزاني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب الصداقة في تنزانيا.

وتضم تشكيلة الأهلي، الحارس محمد الشناوي، خلف الرباعي محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد للوسط، ورمضان صبحي وحسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء، الحارس شريف إكرامي، ورامي ربيعة، ومحمود وحيد، وهشام محمد، وناصر ماهر، ومحمد شريف، وصلاح محسن، فيما خرج الحارس علي لطفي لأسباب فنية.

في المقابل، أعلن البلجيكي باتريك أوسيمس، المدير الفني لفريق سيمبا، تشكيل فريقه، ويضم الحارس عيشى مانولا، أمامه الرباعي زانا كوليبالي وأسانتي كواسي وجوكو مورشيد وباسكال واوا للدفاع، وجيمس كوتي وكلاتوس تشاما وجوناس ماكودي وجون بوكو للوسط، وميدي كاجيري وإيمانويل أوكوي للهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس ديوجراتيس مونيس ومحمد حسين ونيكولاس جيان ومزاميرو ياسين وهارونا نيوزيما وحسن ديلنجا وراشيد جوما.

ويحتل الأهلي، الذي حسم موقعة الذهاب أمام سيمبا بخماسية نظيفة، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الفريق التنزاني في المركز الثالث بـ3 نقاط.