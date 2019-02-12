لاسارتي يُعلن تشكيل مبارة سيبما في المحاضرة الأخيرة

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، موعداً لعقد المحاضرة الأخيرة التي سيُعلن خلالها المدير الفني مارتن لاسارتي التشكيل الذي سيخوض به مباراة «سيمبا» .

ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويشرح لاسارتي في المحاضرة الأخيرة التي تسبق التوجه لأرض الملعب التعليمات الخاصة بكل لاعب والدور المُكلّف به وتنفيذ الجمل التكتيكية التي تدرب عليها الفريق خلال اليومين الماضيين.

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