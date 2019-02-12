شكرا لقرائتكم دانى ألفيس يستشهد بمواجهة ليفربول قبل لقاء الشياطين الحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر البرازيلى دانى ألفيس الظهير الأيمن لنادى باريس سان جيرمان زملائه من الأخطاء ضد مانشستر يونايتد، فى المباراة التى ستجمع الطرفين العاشرة مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا.

قال مدافع باريس سان جيرمان فى تصريحات صحفية، أن تجربة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دور المجموعات بدورى أبطال اوروبا هذا الموسم، ستفيدهم كثيراً أمام مانشستر يونايتد فى ثمن نهائى البطولة القارية.

أضاف ألفيس خلال تصريحاته قائلاً، : "أعتقد أنه علينا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبت خلال المنافسة وعدم تكرار نفس الأخطاء".

شدد لاعب باريس سان جيرمان، أن مباريات دورى أبطال أوروبا القادمة قليلة فلا يوجد مجال للاخطاء بدءاً من لقاء مانشستر يونايتد.

تابع دانى ألفيس قائلاً، :" "علينا أن نستفيد مما نفعله جيدًا لأن لدينا طموحات كبيرة في هذه المسابقة، علينا أن نرفع مستوى أدائنا وتركيزنا والقتال خلال المباريات القادمة".