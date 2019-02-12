شكرا لقرائتكم مهاجم وست هام يتحدث عن العنصرية بعد واقعة محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ميخائيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء إن أي ناد يثبت تورط جماهيره في وقائع عنصرية يتعين معاقبته بخصم نقاط من رصيده واجباره على خوض مواجهاته على أرضه بدون مشجعين.

ووقعت بعض الحوادث العنصرية في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم كان أحدث ضحاياها محمد صلاح مهاجم ليفربول على أرض وست هام يونايتد حيث وجهت بعض الجماهير إهانة عنصرية للاعب الدولي المصري الأسبوع الماضي.

وفي ديسمبر الماضي منع تشيلسي أربعة مشجعين من دخول ملعب ستامفورد بريدج حتى انتهاء تحقيقات الشرطة في هتافات عنصرية مزعومة ضد رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي لكن أنطونيو يشعر أن إيقاف المشجعين وحدهم لن يحل المشكلة.

وأبلغ أنطونيو شبكة سكاي الرياضية "معاقبة شخص لا يحل المشكلة. قد يحصل هذا الشخص على إيقاف مدى الحياة لكن لا يملك الجميع صورة لوجهه وقد يعود إلى الملعب".

وتابع "لو بدأت الأندية تلعب مباريات بدون جماهير مع خصم نقاط منها فانها ستتعامل مع الأمر بجدية أكبر. لو أثر ذلك على الفريق والجماهير فانهم سيبدأون إصلاح أنفسهم".

وقال أنطونيو إنه يمكن استئصال العنصرية من الملاعب إذا تبنى الاتحادان الانجليزي والأوروبي نهجا أكثر صرامة.

وأوضح "أحمل الاتحاد الانجليزي والاتحاد الأوروبي المسؤولية لانهما لا يتبنيان اجراءات صارمة بما يكفي.. لو واصلا التفكير في حلول أخرى ولم يضربا بيد من حديد مباشرة فان الأمر سيستغرق سنوات طويلة".

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