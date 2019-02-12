شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلى أمام سيمبا التنزانى.. الشحات وأجاى فى الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه لمواجهة «سيمبا التنزاني» المقرر اقامتها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر الرابعة بتوقيت تنزانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويتكون تشكيل الأهلي من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجاى.

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