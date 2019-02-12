شكرا لقرائتكم 10 هزائم و31 هدفاً .. تنهي علاقة بيتزي بالمنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتهت علاقة اتحاد الكرة السعودي بالمدرب خوان أنطونيو بيتزي، بعد 14 شهرا قضاها المدرب الأرجنتيني على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول.

وأعلن اتحاد القدم، يوم الاثنين، عدم تجديد تعاقده مع بيتزي (50 عاما)، وذلك بعد إطلاع مجلس الإدارة على التقرير الفني المقدم من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد، ويأتي ذلك عقب خروج الأخضر من منافسات كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات واختتمت مطلع الشهر الجاري، حيث خرج المنتخب السعودي من ثمن النهائي بخسارته أمام اليابان بهدف دون مقابل.

بيتزي في مباراة السعودية وروسيا ضمن افتتاح مونديال 2018

وتعاقد اتحاد الكرة مع بيتزي في أواخر نوفمبر 2017، خلفا لمواطنه باوزا الذي تمت إقالته بعد فترة بسيطة، وذلك قبل عدة أشهر من مشاركة الأخضر في المونديال، والذي خسر أمام روسيا والأوروغواي، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على مصر، وجدد الاتحاد ثقته في المدرب الأرجنتيني للمشاركة في الاستحقاق القاري، الذي بدأ فيه الأخضر مشواره بالفوز على كوريا الشمالية ولبنان والخسارة ضد قطر في مرحلة المجموعات، وتأهل الأخضر إلى ثمن النهائي وخسر بعدها أمام اليابان.

وقاد بيتزي المنتخب السعودي في 20 مباراة ودية رسمية، خسر 10 مباريات أمام العراق 4-1 وبلجيكا 4-0 وإيطاليا 2-1 بيرو 3-0 وألمانيا 2-1 وديا قبل منافسات كأس العالم، وفي المونديال فازت روسيا 5-0 على السعودية وخسر الأخضر أيضا أمام الأوروغواي 1-0، والهزيمة الثامنة كانت أمام البرازيل في بطولة ودية بالسعودية 2-0، والتاسعة والعاشرة كانت أمام قطر 2-0 واليابان 1-0 في كأس آسيا.

بيتزي إلى جانب الشهراني في كأس العالم 2018

وفاز المنتخب السعودي تحت إشراف بيتزي في 6 مواجهات، وكان الانتصار الأول على مولدوفيا 3-0 وثم الجزائر 2-0 واليونان 2-0، ضمن التجارب الودية قبل المشاركة في كأس العالم، والانتصار الرابع كان في المونديال على المنتخب المصري 2-1، بالإضافة للفوز على كوريا الشمالية 4-0 و لبنان 2-0 في دور المجموعات بكأس آسيا.

بيتزي في أحدى التجارب الودية للمنتخب السعودي قبل كأس آسيا

وحقق المنتخب 4 تعادلات تحت إشراف المدرب الأرجنتيني بيتزي، أمام أوكرانيا 1-1 في تجربة ودية قبل المونديال، وأيضا تعادل الأخضر مع بوليفيا 2-2 والعراق 1-1 وكوريا الجنوبية 0-0 في تجارب تحضيرية للآسيوية.

بيتزي في منافسات كأس آسيا 2019

واهتزت شباك المنتخب السعودي 31 مرة، وأحرز اللاعبون 22 هدفا مع بيتزي، واعتمد المدرب الأرجنتيني على 67 لاعبا في الفترة التي قضاها مديرا فنيا على الأخضر، ويعتبر كلا من عبدالله عطيف وسالم الدوسري، لاعبا الهلال، الأكثر مشاركة تحت إشرافه "16 مباراة" لكلاهما، ويعتبر الفوز الذي حققه الأخضر على كوريا الشمالية في كأس آسيا 4-0 أكبر انتصار للأخضر، وكانت أكبر هزيمة تلقاها المنتخب مع الأرجنتيني أمام روسيا 5-0 في المونديال.