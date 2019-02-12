يوفنتوس يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع محمد صلاح

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت "الغارديان" البريطانية أن يوفنتوس الإيطالي وضع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في دائرة اهتماماته من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت الصحيفة، يوم الاثنين: يوفنتوس مستعد لدفع 175 مليون جنيه إسترليني "حوالي 200 مليون يورو" للحصول على توقيع هداف الدوري الإنجليزي وليفربول، وحدد بطل الدوري الإيطالي النجم المصري كبديل للأرجنتيني باولو ديبالا، المرشح للرحيل عن يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت "الغارديان" أن الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، يعد من اللاعبين الذين يسعى النادي الإيطالي للتعاقد معهم في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفاز صلاح (26 عاما) بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي (32 هدفا)، وحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب، كما يتصدر ترتيب جدول هدافي الدوري في الموسم الجاري (17 هدفا)، وسبق أن تواجد في الدوري الإيطالي مع فريقي فيورنتينا وروما قبل انتقاله إلى ليفربول.
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