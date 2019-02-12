شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد من التنمية المحلية يتفقد استاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة التنمية المحلية يترأسه المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والمتابعة استاد الإسماعيلية للوقوف على مدى جاهزيته، لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة المقرر لها يونيو المقبل.

رافق الوفد خلال الجولة عدد من مسئولى النادى فى مقدمتهم أحمد بزان القائم بأعمال المدير التنفيذى بجانب ممثلى الشركة الراعية للبطولة.

وشملت الجولة تفقد أبواب الدخول والخروج والطوارئ والملاعب الفرعية بجانب غرف الاستاد من أجل رصد أى نواقص والعمل على رفع كفائتها قبيل انطلاق البطولة التى تعود مصر لاستضافتها بعد غياب طويل.















