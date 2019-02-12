الشحات وأجاى فى هجوم الأهلى أمام سيمبا.. وناصر ماهر على دكة البدلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه لمواجهة «سيمبا التنزاني» المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويتكون تشكيل الأهلي من:

ويتكون تشكيل الأهلي من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وحمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

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