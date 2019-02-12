شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال إبراهيم عبد الخالق عن عودة الإسماعيلى لدورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر إبراهيم عبد الخالق ارتكاز الإسماعيلى عن سعادته برفع الإيقاف وعودة النادى لمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، "القرار زادنا إ^صرارا وحماسا، سنبذل قصارى جهدنا من أجل السعى نحو حصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة القارية".

وواصل "هدفى كسب ثقة الجهاز الفنى لحجز مقعد بالتشكيل الأساسى، أعتقد أن خبراتى ستسهل من مهتمى فى هذا الأمر".

واستكمل "نتطلع لتحقيق أفضل النتائج فى الفترة المقبلة من أجل إسعاد الجماهير التى لا تكف عن مساندتنا".

واختتم قائلا "مطالبة الجهاز الفنى ومجلس الإدارة بعودتى يسعدنى، وأعدهم بأنى سأقدم أفضل ما لدى من أجل تحقيق إضافة فنية".