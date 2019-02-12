"طاهر المقاولون" ينهى إجراءات سفره لألمانيا لإجراء جراحة فى الغضروف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنهى طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب إجراءات سفره لألمانيا فى الوقت الحالى، تمهيداً لإجراء جراحة هناك بعد تعرضه لقطع فى غضروف الركبة خلال أحد تدريبات الفريق. ووافق مسئولو المقاولون على سفر طاهر لضمان عودته فى أقرب وقت، خاصة أنه واحد من أهم لاعبى القوام الأساسى للذئاب. يذكر أن طاهر محمد طاهر من نجوم المنتخب الأولمبى والوطنى، وكان قريبًا من الانضمام للأهلى خلال الميركاتو الشتوى الحالى، إلا أن مسئولى المقاولون تمسكوا به حتى نهاية الموسم.

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