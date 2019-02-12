رامسي يوقع عقدا مع يوفنتوس لمدة أربعة أعوام

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن ارون رامسي لاعب وسط ارسنال الإنجليزي وقع عقدا مع يوفنتوس الإيطالي لمدة أربعة أعوام.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” فإن رامسي سيحصل على 400 الف استرليني اسبوعيا.

وأشارت “سكاي سبورتس” إلى أن رامسي لاعب وسط منتخب ويلز وقع لصالح يوفنتوس وسينضم لبطل الدوري الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ارسنال في نهاية الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن رامسي المنضم إلى أرسنال عام 2008 ، سجل للفريق هدف الفوز في المباراة النهائية لكل من نسختي 2014 و2017 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيصبح رامسي ثالث لاعب ويلزي يحترف في يوفنتوس بعد ايان راش الذي لعب في صفوف الفريق الإيطالي لموسم واحد، وكذلك جون تشارلز الذي قضى خمسة أعوام مع يوفنتوس في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وحاولت عدة أندية أوروبية التعاقد مع رامسي لعل أبرزها بايرن ميونخ الألماني، لكن يوفنتوس ظفر بالصفقة في نهاية المطاف.