أبطال أوروبا: دورتموند لاستعادة بريقه أمام توتنهام

عندما يحل بروسيا دورتموند ضيفاً على توتنهام الإنجليزي غداً الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يتطلع الفريق الألماني إلى استعادة بريقه من جديد، معلقاً الأمال على العودة المنتظرة لمديره الفني لوسيان فافري إلى مقاعد أعضاء الجهاز الفني بالملعب.

ولم تكن استعدادات بروسيا دورتموند للمباراة مثالية، إذ يغيب قائد الفريق ماركو رويس بسبب إصابة في الفخذ كما غاب فافري عن الفريق في مباراته أمام هوفنهايم مطلع هذا الأسبوع بسبب وعكة صحية.

وبعد أن تقدم بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف أمام هوفنهايم في مباراتهما السبت الماضي بالدوري الألماني (بوندسليغا)، تغيرت ملامح المواجهة خلال آخر ربع ساعة حيث رد هوفنهايم بثلاثة أهداف لينهي المباراة متعادلاً 3-3.

وواصل بروسيا دورتموند تربعه في صدارة البوندسليغا، ولكن التراجع أمام هوفنهايم خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني كان بمثابة مؤشر لبداية معاناة الفريق من الضغوط.

وتحسنت حالة فافري، ويتوقع بشكل كبير عودته لقيادة الفريق من مقاعد الهاز الفني بالملعب في مباراة الغد، على ملعب ويمبلي، لكن غياب رويس لا يزال مستمراً.

ويمكن للاعبي دورتموند الشعور بالاطمئنان في ظل حقيقة أن توتنهام سيفتقد أيضاً جهود نجمي الهجوم هاري كين وديلي ألي، وفي ظل تألق لاعب الوسط الإنجليزي جادون سانشو ضمن صفوف دورتموند، إذ سجل هدف التقدم للفريق في شباك هوفنهايم.

ولا يعد ويمبلي ملعباً غريباً على سانشو (18 عاماً)، إذ سبق له اللعب عليه ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي، كما كان ضمن فريق دورتموند في مواجهة توتنهام على الملعب نفسه في دور المموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي.

وفي دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي، كان توتنهام تغلب على دورتموند 3-1 ذهاباً على ملعب ويمبلي، ثم تغلب عليه مجدداً في مباراة الإياب بدورتموند بنتيجة 2-1.