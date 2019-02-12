شاهد.. محمد أبو تريكة يحيي ذكرى وفاة ثابت البطل

أحيا محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ، ذكرى وفاة الحارس الكبير ثابت البطل وذلك في تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب أبوتريكة في تغريدته: "رحل الكابتن ثابت البطل، ومازالت ذكراه يُحيها عشاقه من كل مكان، بعدما جسد بتاريخه ومبادئه اسطورة خالدة بين جدران النادي الأهلي، جعلته راسخًا شامخًافي قلوب الجماهير بعدما رحل وصدق حين قال قبل وفاته بيوم واحد عن سبب تواجده في النادي وهو مريض : لو مشيت من هنا اتعب اكتر".
وولد ثابت البطل في 16 سبتمبر 1953م في مدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة واقترن اسمة بكثير من الإنجازات كحارس
وساهم البطل مع المنتخب المصري في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 في القاهرة، والفوز مع الأهلي الذي قضى معه 17 موسم كحارس مرمى بعدد كبير من بطولات الدوري والكأس.
كان ضمن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلا أنه لم يلعب في أي مباراة، وتوفى في فجر الإثنين 14 فبراير 2005 في القاهرة متأثراً بمرض سرطان البنكرياس.
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