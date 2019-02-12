خالد مرتجي: ثقتنا كبيرة في لاعبي الأهلي وهدفنا استعادة اللقب الأفريقي

خالد مرتجي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أكد المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، أن الفريق جاهز لتقديم عرض قوي ونتيجة جيدة أمام سيمبا اليوم من أجل العودة للقاهرة بالثلاث نقاط والصعود بنسبة كبيرة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في

الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار المهندس خالد مرتجي إلى أن الأهلي يلعب دائماً على الفوز بفضل خبرات وقدرات لاعبيه الفنية العالية، مُشيراً إلى أنه التدريبات الماضية أظهرت مدى حماس وإصرار اللاعبين ورغبتهم في الفوز اليوم؛ لمواصلة الانتصارات التي يُحققها الفريق خلال الفترة الماضية في الدوري وإفريقيا.

وأكد رئيس بعثة الأهلي أنه لمس التزاما واضحا في بعثة الفريق وتركيزا تاما من جميع اللاعبين الذين لا يُفكّرون إلا في الفوز ورفع اسم الأهلي عالياً.

وأوضح المهندس خالد مرتجي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اطمأن منه عن أحوال الفريق، موضحاً أنه أبلغ الكابتن الخطيب بأن الأمور هادئة ومستقرة للغاية في البعثة، وأن جميع اللاعبين عازمون على تقديم عرض قوي اليوم والفوز من أجل استكمال رحلة استعادة اللقب الإفريقي لإسعاد الجماهير الأهلاوية التي تؤازر الفريق في كل مكان وزمان