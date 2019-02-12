مدرج كامل لجماهير الأهلي في مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

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اتفق خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، مع مسئولي سيمبا التنزاني على تخصيص مدرج بالملعب الوطني بدار السلام للجالية المصرية فيتنزانيا خلال لقاء الأهلي مع سيمبا.
واتفق الطرفان على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن الأهلي قام بنفس الخطوة مسبقا في اللقاء الذي
ويلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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