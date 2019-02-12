مدرج كامل لجماهير الأهلي في مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

خالد مرتجي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

اتفق خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، مع مسئولي سيمبا التنزاني على تخصيص مدرج بالملعب الوطني بدار السلام للجالية المصرية في

تنزانيا خلال لقاء الأهلي مع سيمبا.

واتفق الطرفان على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن الأهلي قام بنفس الخطوة مسبقا في اللقاء الذي

جمع الفريقين في الجولة السابقة بملعب برج العرب بالإسكندرية والذي فاز به الأهلي بخماسية نظيفة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

