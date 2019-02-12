- 1/2
- 2/2
الصين في المجالات الشبابية والرياضة، وزيارة عدد من المعاهد والمنشآت الرياضية ببكين، والمعسكرات الشبابية بالصين.
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة، السيد شوه يوه وين المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة؛ لبحث التعاون الثنائي في مجالى الشباب والرياضة.
تناولت المباحثات طرح عدد من الموضوعات لوضع رؤي جديدة في مجالات التعاون بين الجانبين المصري والصيني فى الفترة المقبلة من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات بين الطرفين، وتوطيد سبل التواصل بين الشباب المصري ونظرائهم في الصين بتفعيل أسابيع الإخاء الشبابية بين البلدين.
ومن جانبه، قدم المستشار الثقافي الصينى الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة لزيارة رسمية للصين خلال شهر مارس المقبل لتبادل الرؤي وأوجه التعاون مع مسئولي
وأوضح الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على تفعيل العلاقات مع الجانب الصيني من خلال عدة محاور منها تنمية المبتكرات الصينية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ، وإقامة ملتقى للمستثمرين من الشباب المصري والصيني لعرض المنتجات الصناعية، ومجالات استثمارهم.
وأشار وزير الرياضة إلى الاستفادة من الاستراتيجية التي وضعتها الصين للوز بالعديد من الميداليات الأوليمبية فى مختلف الألعاب، والتعرف على خبرات الصين في تنظيم الدورات الأوليمبية، مطالباً بعقد مجموعة من
كما أكد الدكتور أشرف صبحي على جذب الاستثمار الصيني في السوق الرياضي المصري، والعمل على تطوير الرياضات الشعبية الصينية بمصر، مقترحاً إقامة أكاديميات رياضية مشتركة بين مصر والصين في ألعاب كرة القدم ، وكرة الطائرة ، وتنس الطاولة ، والكونغو فو، والإسكواش لتبادل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة مدينة شبابية صناعية في مصر لدعم رجال الأعمال الشباب من مصر والصين.
وفى ختام اللقاء ، اتفق وزير الشباب والرياضة مع المستشار الثقافي الصيني على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين المصري والصيني يتضن بنود التعاون التي تم الاتفاق عليها، ويتم توقيع البروتوكول بعد الانتهاء من إعداده ومراجعته مع الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.