أشرف صبحي يعلن ملامح الخطة التنفيذية للمشروعات الاستثمارية للوزارة

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن ملامح الخطة التنفيذية للمشروعات الاستثمارية المستهدفة خلال عام 2019-2020 على صعيد تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للمشروعات الإنشائية للوزارة، يأتى في مقدمة أولوياتها تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجًا.

كشف الوزير عن البدء في إنشاء وتطوير 23 مركزَ شباب، واستكمال تطوير وإنشاء 240 ملعبًا ومبنى إداريًا بمراكز الشباب، إضافةً إلى استكمال وإنشاء 13 حمام

سباحة بمراكز الشباب، وتطوير مركز التعليم المدنى ببنى سويف، وإنشاء مركز التعليم المدنى بالسويس، وتطوير المدينة الشبابية بالوادى الجديد، وإنشاء معسكر الشباب بمرسى مطروح.أوضح الدكتور أشرف صبحي، نهج الوزارة نحو طرح عدد من مراكز الشباب للاستثمار بالقطاع الخاص، بنظام حق الانتفاع لمدة محددة، حيث يقوم المستثمر بإنشاء عدد من المنشآت داخل مراكز الشباب، ويتحمل تكلفة إنشائها، ويدفعقيمة إيجارية للمركز طوال مدة حق الانتفاع، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب من دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية، علاوةً على زيادة الموارد المالية لمراكز الشباب، مما ينعكس بالإيجاب على الأنشطة المنفذة.كما أكد الوزير المتابعة الدورية لأداء مراكز الشباب في جميع المحافظات، من خلال مسئولى مديريات الشباب والرياضة، والعمل على رفع كفاءتها على المستوى الإنشائي والخدمات المقدمة للأعضاء، مع التأكيد على قيام مراكز الشباب بأدوارها المطلوبة في تنفيذ الأنشطة المختلفة بها، وتبنى مبادرات الشباب المجتمعية ضمن جهود الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.