رياضة | سام مرسي خارج حسابات منتخب مصر

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استقر المكسيكى خافيير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر استبعاد سام مرسي لاعب ويجان أتلتيك الإنجليزي من معسكر الفراعنة المقبلة استعدادًا للجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

ويأتي قرار أجيرى باستبعاد سام مرسي من معسكر مارس، من أجل رغبته في منح بعض المحترفين راحة، وإتاحة الفرصة لبعض الوجوه الجديدة في التواجد بالمنتخب الوطني لتجربتهم بالفترة المقبلة، خاصةً بعد التأكد من خوض نهائيات الكان.

وينطلق معسكر الفراعنة يوم 18 مارس الجاري، والذي سيتخلله مواجهتان للمنتخب المصرى، الأولى أمام النيجر على ملعبها أحد يومى 22 و23 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام نيجيريا على ملعبها، وديًا استعدادًا للأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.