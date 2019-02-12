رياضة | بعثة الاتحاد السكندري تغادر إلى السعودية لمواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الاتحاد السكندري تغادر إلى السعودية لمواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منذ قليل إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد أن مكثت ليلة أمس في مكة للاداء مناسك العمرة.

وكانت بعثة زعيم الثغر طارت إلى السعودية، صباح أمس الثلاثاء، لخوض مباراة الهلال السعودي، ضمن منافسات كأس زايد أبطال العرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أول مران له تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني، اليوم عقب الوصول إلى فندق الإقامة بالعاصمة السعودية.