رياضة | عصام عبد الفتاح يهدد اتحاد الكرة بالاستقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام عبد الفتاح يهدد اتحاد الكرة بالاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالاستقالة من منصبه في حال إلغاء فكرة وجود الحكم الخامس، بمباريات الدوري العام.

وكان عدد من أعضاء الجبلاية، اقترح إلغاء وجود الحكم الخامس بسبب المشاكل والهجوم من الأندية، إلا أن عبدالفتاح، تمسك بوجوده خاصةً أنه لا يوجد تقنية الڤار في الملاعب المصرية.

وشهدت مباراة الأهلي وحرس الحدود، الأخيرة والتي أقيمت ضمن منافسات الدوري العام وانتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون رد، حالة من الجدل بسبب الحكم الخامس حسن السندبيسى، بعد إلغاء هدف للفريق العسكري، واتهامه بالعمل بالأهلي، خاصةً بعد ظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو يرتدى قميص القلعلة الحمراء.