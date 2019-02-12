اونلاين | مجانا: جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal

جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal

تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، غدًا، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2019.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا، المقامة على الملعب الوطني في تمام الساعة 3:00 مساءً على قنوات "بي إن سبورتس 2"، تعليق صوتي علي محمد علي.

جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal

يحكم اللقاء السوداني محمود علي محمود، ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة علي محمد علي.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نادي "سيمبا" في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.