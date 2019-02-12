اونلاين | يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وسيمبا | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا، تهم الكثيرين من عشاق الفانلة الحمراء، الذين يريدون مشاهدة مبارة الاهلى فى بطولة أفريقيا بالمجان،حيث تمتلك قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة، الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات دورى أبطال افريقيا لكرة القدم، بدء من مباريات دورى المجموعات، حتى المباراة النهائية للبطولة.

مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

ستنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهر و فلسطسن و لبنان و الاردن و سوريا و السودان و ليبيا، الرابعة بتوقيت السعودية و العراق و اليمن و الكويت و البحرين و قطر، الخامسة بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

سيتم نقل مباراة الأهلى و سيمبا التنزانى على قناة beIN SPORTS HD 2 القطرية المشفرة، أما بالنسبة للقنوات المفتوحة و يمكن التعرف على تردد قنوات بى ان سبورت من هنا

قناة Arena Sport و توجد على القمر ايوتلسات ترددها 11512 غمودى معدل الترميز 3000

قناة idman توجد على القمر azerspace 46 E ترددها 11169 استقطاب أفقى معدل الترميز 20400.