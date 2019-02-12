اونلاين | بث مباشر| مباراة الترجي وأورلاندو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة الترجي وأورلاندو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الترجي وأورلاندو في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة قوية.

وكانت مباراة الجولة الماضية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بجوهانسبرج.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة بـ5 نقاط ويأتي مكن خلفه فريق أورلاندو بنفس الرصيد من النقاط.