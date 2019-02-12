اونلاين | لايف .. مباراة سيمبا والاهلي Al Ahly بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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إليكم موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، حيث موعد مباراة الاهلي اليوم ضد سيمبا التنزاني، تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة، من مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وذلك لحساب مجموعة الاهلي، وهي المجموعة الرابعة، وموعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، سوف يستقبل من خلالها سيمبا التنزاني ضيفه الاهلي، وذلك على أرضية الملعب الوطني، والتي يبحث من خلالها الطرفين على تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل الصراع على التواجد في المركزين المؤهلين إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

جاء في جدول مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا، انه سيكون موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقبلة، في مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، اليوم السبت الموافق ل 12 فبراير 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، في تمام الأوقات التالية في الاسفل.

البلد التوقيت

13.00 بتوقيت غرينتش ولندن.

14.00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

15.00 بتوقيت مصر والسودان.

16.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

15.00 بتوقيت الإمارات المحلي وسلطنة عمان

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 12-2-2019، ستكون هي قنوات بي ان سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال في دور المجموعات، وستعرض مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مباشرة اليوم، على قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق علي محمد علي، ومن هنا تجدون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مجانا اليوم.

قبل موعد مباراة الاهلي وسمبا التنزاني اليوم، في مباريات الجولة الرابعة، اجري نادي الاهلي ثلاثة مباريات، أولا ضد فيتا كلوب، تمكن من خلالها من تحقيق نتيجة الفوز، بهدفين دون رد، وفي المباراة الثانية، تعادل ضد شبيبة الساورة الجزائري، بنتيجة هدف مقابل هدف، وفي المواجهة الماضية، الاهلي تمكن من الفوز على سيمبا، بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

وفي المقابل نادي سيمبا التنزاني، يدخل موعد ماتش الاهلي اليوم، بعد الفوز في الجولة الأولى، على الساورة الجزائري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية انهزم ضد فيتا كلوب بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وفي المباراة الماضية إنهزم ضد الاهلي في مصر بخماسية، ومن هنا تجدون ترتيب مجموعة الاهلي الان.