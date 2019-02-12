اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم 12-2-2019 في دوري الأبطال| كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي ضد سيمبا

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إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مباشرة مجانا، وتأتي موعد مباراة الاهلي وسيمبا اليوم، ضمن مباريات دور أبطال إفريقيا 2019، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، من مجموعات دوري الأبطال بالقارة السمراء، ومباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، يستقبل من خلالها سيمبا التنزاني الاهلي المصري، وذلك على أرضية الملعب الوطني، والتي يطمح من خلالها الاهلي،ـ إلى تحقيق نتيجة الفوز من اجل الاقتراب اكثر من التأهل إلى الدور القادم، وفي المقابل أصحاب الأرض، من خلال موعد مباراة الاهلي، يبحثون على تحقيق نتيجة الفوز، بهدف البقاء في المنافسة على المركزين المؤهلين إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا 2019.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

جاء في جدول مباريات الاهلي في دور أبطال إفريقيا 2018/2019، انه مباراة مباراة الاهلي وسيمبا القادمة في الجولة الرابعة من المجموعة،أنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق ل12 فبراير 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الرابعة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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kora online بداية مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء 12/2/2019، سيكون ابتداء مكن الساعة 13.00 زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة المحلي وفي تمام الساعة 16.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستنطلق yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الثلاثاء، بتوقيت أبوظبي المحلي، في تمام الساعة 17.00 مساءا.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مباشرة ، ستكون هي قناة بي ان سبورت أش دي 2، وسيتواجد في التعليق على لقاء الاهلي وسيمبا مباشرة، المعلق علي محمد علي، ومن هنا تجدون صورة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مجانا.

هذا ومن المنتظر أن يخوض نادي الاهلي مباراة اليوم ضد سيمبا التنزاني، بالقميص والطاقم الأزرق الكامل، وفي المقابل من المنتظر أن يرتدي نادي سيمبا الطاقم الأحمر الكامل.