اونلاين | بث مباشر .. يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2018 في دوري أبطال أفريقيا | كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2018 في دوري أبطال أفريقيا | كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تقام المباراة على الملعب الوطني في تنزانيا، تعليق علي محمد علي، ويتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 4 الرياضية الناقلة للعديد من الدوريات العالمية.

تحكيم محمود علي محمود للمباراة اليوم، وتنطلق في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، ونتابع المزيد من التقارير.

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