اونلاين | بث مباشر| مباراة الأهلي وسيمبا كورة اون لاين اتش دي – kora online

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في واحدة من المباريات القوية للأهلي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلى وسيمبا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلى وسيمبا فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا، ويتطلع بطل مصر لحصد النقاط الثلاث في لقاء اليوم بحثًا عن الصعود "فلكيًا" لدور الثمانية في البطولة فالفوز يرفع رصيد المارد الأحمر إلى 10 نقاط يحجز بهم تذكرة دور الثمانية بنسبة كبيرة للغاية قبل آخر جولتين في دور المجموعات أمام فيتا كلوب بالكونغو وشبيبة الساورة الجزائري ببرج العرب ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود على محمود، ويعاونه كل من وليد أحمد على مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعدٍ ثانٍ.

الأهلى تدرب فى تنزانيا مرتين قبل مواجهة سيمبا

وخاض الأهلي التدريب مرتين في تنزانيا أحدهما على ملعب "جيم خانا" القريب جدًا من فندق إقامة الفريق بدار السلام والآخر على مباراة المباراة وظهر لاعبو الفريق في حالة فنية جيدة للغاية خلال التدريبات الماضية وبات جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة اليوم وحرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على التحدث كثيرًٍا مع لاعبيه طوال التدريبات الماضية من أجل حثّهم على الفوز اليوم والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط.