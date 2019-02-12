شكرا لقرائتكم خبر عن روما يستنجد بأحلام الماضي لعبور عقبة بورتو والان مع التفاصيل

الخليج 365- عاشت جماهير روما الإيطالي الموسم الماضي أسعد فتراتها خلال الألفية الجديدة حيث أبهر الفريق العالم وصال وجال في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ونجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد أن أقصى برشلونة الأسباني بريمونتادا تاريخية قادها اليوناني مانولاس.

ويخوض اليوم ذئاب العاصمة تحدي جديد أمام بورتو البرتغالي ويطمح دي فرانشيسكو المدير الفني في إستغلال عامل الخبرة من أجل الوصول إلى ربع نهائي أعرض المسابقات الاوروبية لكن الأمور لا تبدو جيدة فالفريق الإيطالي يعاني من غيابات عديدة ضربت الفريق مؤخراً.

حيث يفتقد روما في لقاء اليوم جهود المهاجم أوندير بالإضافة إلى صانع الألعاب دييجو بيروتي مع غياب مؤثر للحارس السويدي روبن أولسن ، لكن حضور القائد دانييلي دي روسي إستعاد كثيراً من مستواه الأمر الذي يجعله يدعم طموحات الفريق قبل اللقاء المرتقب.

ومن المنتظر أن يشهد لقاء روما وبورتو حضور المهاجم باتريك شيك على الرغم من الإجهاد الذي يعاني منه ويثقل المدافع اليوناني كوستاس مانولاس من المنظومة الدفاعية ويقف كسد منيع أمام هجمات الفرق المنافسة وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قال دي فرانشيسكو أنه لن يجازف بمشاركة أي لاعب مصاب.

تاريخ مواجهات روما وبورتو

وكانت مباراة روما وبورتو قد تكررت في أربعة مناسبات من قبل الأولى لحساب مباريات كأس الكؤوس الأوروبية عام 1981 ونجح بورتو في الفوز بلقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء على ملعبه في البرتغال قبل أن ينتهي لقاء الإياب في إيطاليا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي تمهيدي مجموعات دوري الأبطال عام 2016 نجح بورتو في العبور وإقصاء روما بالتعادل الإيجابي في البرتغالي بهدف لكل فريق قبل أن ينجح رفقاء خيسوس كورونا في الفوز على فريق العاصمة الإيطالية على أرضهم ووسط جماهيرهم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

طريقة تأهل روما وبورتو لدور الستة عشر

وكان بورتو قد عبر دور المجموعات كمتصدر للمجموعة الرابعة التي ضمت إلى جواره أندية شالكه وجالطة سراي ولوكومتيف موسكو برصيد 16 نقطة حققها رفقاء ياسين براهيمي بالفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة ولم يتعرضوا للخسارة في أي لقاء.

في المقابل جاء تأهل روما إلى الدور ثمن النهائي بعد أن إحتل وصافة المجموعة السابعة بعد ريال مدريد المتصدر حيث نجح روما في جمع 9 نقاط بالفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مثلها ولم يسقط الفريق في أي تعادل خلال منافسات دور المجموعات.