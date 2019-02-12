شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد السابق يصدم ميسي بتصريح ناري والان مع التفاصيل
وقال أربيلوا في تصريحات لبرنامج الشيرينجيتو: ليونيل بالطبع لاعب جيد جدا، ولكنني لم أتمكن من الاستمتاع بمهاراته ولا اعتقد أنني سأستمتع بما سيقدمه في المستقبل.
وتابع أربيلوا: أتمنى أن يعتزل ميسي قريبا، بالفعل أعد الأيام من أجل تلك اللحظة، لا أكره برشلونة لكنني أتمنى خسارتهم كل شيء حتى لو كان تدريبا، ولا أرغب في تأهلهم للمرحلة التالية من دوري أبطال أوروبا.
واختتم أربيلوا: برشلونة ناد كبير ودائما ما يخوض تحديات عديدة، وعندما يخرج منافس قوي مثله من البطولة تكون هناك أفضلية لفريقي ريال مدريد للفوز باللقب.
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