شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد السابق يصدم ميسي بتصريح ناري والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد ألفارو أربيلوا نجم نادي ريال مدريد السابق أنه يتمنى اعتزال ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة في أقرب وقت ممكن.

وقال أربيلوا في تصريحات لبرنامج الشيرينجيتو: ليونيل بالطبع لاعب جيد جدا، ولكنني لم أتمكن من الاستمتاع بمهاراته ولا اعتقد أنني سأستمتع بما سيقدمه في المستقبل.

وتابع أربيلوا: أتمنى أن يعتزل ميسي قريبا، بالفعل أعد الأيام من أجل تلك اللحظة، لا أكره برشلونة لكنني أتمنى خسارتهم كل شيء حتى لو كان تدريبا، ولا أرغب في تأهلهم للمرحلة التالية من دوري أبطال أوروبا.

واختتم أربيلوا: برشلونة ناد كبير ودائما ما يخوض تحديات عديدة، وعندما يخرج منافس قوي مثله من البطولة تكون هناك أفضلية لفريقي ريال مدريد للفوز باللقب.