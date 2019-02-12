شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات زيدان تراود سولسكاير قبل موقعة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 – يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي تحدي قوي وجديد حين يستضيف اليوم الثلاثاء على ملعبه فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل لقاء الإياب يوم السادس من مارس على ملعب حديقة الامراء.

ويتطلع سولسكاير الذي تولى القيادة الفنية للشياطين الحمر وساهم بشكل كبير في تحسن النتائج أن يصل إلى مراحل متقدمة في البطولة بل وما هو أبعد من ذلك الوصول للمباراة النهائية والحصول على اللقب وينتهج في ذلك درب الفرنسي زين الدين زيدان الذي توج بذات الاذنين في ثلاثة مناسبات متتالية.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على العوامل التي سوف ينتهجها سولسكاير من أجل العبور بفريقه إلى الأدوار المتقدمة في البطولة

مسيرة زين الدين زيدان

تولى زيدان في شهر يناير من العام 2016 القيادة الفنية لريال مدريد خلفاً للأسباني رفائيل بينيتيز الذي أقيل من منصبه على خلفيه النتائج السيئة في موقف مشابه لما حدث مع سولسكاير ليبدأ زيدان ثورة التصحيح سريعاً بتحقيقه الفوز على ديبورتيفو لاكرونيا في أول مباراة له بالدوري بخماسية نظيفة.

قبل أن ينجح زيزو في تخطي عقبة روما في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بالفوز ذهاباً في إيطاليا بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يكرر الفوز بنفس النتيجة إياباً على ملعبه سانتياجو بيرنابيو ويطيح بعدها في الدور الموالي بفولفسبورج الالماني بعد ريمونتادا تاريخية حيث خسر الذهاب في المانيا 2-0 ليقلب النتيجة في مدريد 3-0

وفي نصف النهائي إصطدم زيزو بالعملاق الانجليزي مانشستر سيتي ونجح في الخروج من مباراة الذهاب في إنجلترا بتعادل سلبي قبل ان ينتزع الفوز إياباً على ملعبه بهدف واحد مقابل لا شيء وحصل على البطولة من بوابه جاره المدريدي أتلتيكو بركلات الجزاء الترجيحية 5-3

المغامرة النيرويجية

ولا يختلف الحال كثيراً مع سولسكاير حيث تولى النرويجي الامور الفنية للمانيو بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو ديسمبر الماضي ونجح في تحويل مسار الفريق من منحدر سيء إلى آخر أفضل حيث جاءت البداية كاسحة بتحقيق الفوز على كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف.

وواصل بعدها سولسكاير تحقيق الإنتصارات في جميع البطولات التي لعب بها ونجح في إيصال الثقة مرة أخرى للاعبوا الشياطين الحمر وظهر ذلك جلياً مع النجم الفرنسي بول بوجبا والانجليزي اليافع ماركوس راشفورد ، ولم يخسر النرويجي أي لقاء حتى الآن بعد أن لعب عشرة لقاءات حقق الفوز في 9 وتعادل في مباراة.

فهل يقدر سولسكاير على المضي قدماً مثل زيدان والفوز بالأميرة الأوروبية أم أن باريس سان جيرمان له رأي آخر ؟