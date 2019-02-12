شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري يفجر مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام أياكس والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عن قائمة الفريق المستدعاة للسفر إلى العاصمة الهولندية أمستردام لمواجهة أياكس الهولندي غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفقا للموقع الرسمي لريال مدريد فغنه قد غاب عن القائمة لوكا زيدان وإيسكو وماركوس يورينتي بسبب الإصابة وانضم 23 لاعبا.

وجاء قائمة ريال مدريد للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، براهيم، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينسيوس.