انت الان تتابع شوبير: الاحتقان الجماهيري دفع محمد صلاح للتعليق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

حذر أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من حالة الاحتقان فى الوقت الحالي بين جماهير فريقي الأهلي والزمالك، على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد زيادة حدة المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز، خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح فارق النقاط بين المتنافسين على الدوري في تقارب بينهم بعد أن لعب الفريق الأحمر المباريات المؤجلة له بالدوري، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي «ساعة مع شوبير»: «يجب الحذر من الاحتقان الزائد بين الجماهير لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة».

وأضاف شوبير: «أعتقد أن الأمر يتطلب وقفة حاسمة من الجميع لأنه من غير المعقول تبادل الهتافات والسباب بين جماهير أكبر ناديين فى مصر». وتابع: «حالة الاحتقان الجماهيري دفعت محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى للتعليق على ما يحدث فى مصر بين الأهلي والزمالك، لذلك على جميع المسئولين التحرك لإنهاء