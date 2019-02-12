انت الان تتابع حازم إمام يكشف السبب وراء فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

كشف حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حظه السعيد كونه ابن الراحل حمادة إمام، إحدى أساطير القلعة البيضاء، وأكد الثعلب الصغير: «حمادة إمام يبقى أبويا ده في حد ذاته حاجة كويسة، إن أبويا يكون بالشكل ده والقيمة دي والأخلاق دي، أنا محظوظ، وحظي كان حلو إني طلعت لاعب كرة»، وأضاف إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «8 الصبح»، اليوم الثلاثاء، أن والده كان محبا لكل الناس، وكان يحترم كل الناس، وكان يعامل الجميع بشكل جيد.

وعن شرف تنظيم أمم إفريقيا 2019، أكد إمام أن الدولة كانت الجندي المجهول في الجهد الذي بذل كي نحظى بالتنظيم، مضيفًا: «الدولة كانت في ظهر اتحاد الكرة بشكل كبير، وهي من دعمت الملف بشكل كبير، وهي التي رغبت في استضافة حدث كبير زي ده، الدولة هي اللي أديتنا الضوء الأخضر علشان نقدم الملف». وتابع