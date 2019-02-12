بنزيما "الأب" ينقذ الريال من ورطة رونالدو (فيديو)

لعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، دورًا كبيرًا في تعافي هجوم الميرنجي خلال الموسم الحالي، عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنَّ بنزيما، صنع شريكه المثالي في هجوم النادي الملكي، بعد أن تراجع مردود الثنائي جاريث بيل، وماركو أسينسيو، على نحو لافت.

وقالت إن نصائح النجم الفرنسي، ساهمت في تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور، وحصوله على مكان ثابت في هجوم ريال مدريد.

وأضافت أن توهج بنزيما في الفترة الأخيرة، جاء مصاحبًا لحصول فينيسيوس على مساحة أكبر للتواجد في التشكيل الأساسي للميرنجي، وصنع ثنائية مميزة في هجوم ريال مدريد.

وأشارت إلى أن بنزيما يتعامل مع فينيسيوس كأب، حيث إنه ذهب لإعطائه نصائح قبل انطلاق مباراة الديربي الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، ثم صافحه واحتضنه.

وأوضحت أن البرازيلي الشاب يستمتع بالتعلم من خبرات بنزيما، خاصة أن الأخير كان يلعب في أعلى المستويات الأوروبية عندما كان فينيسيوس طفلًا صغيرًا.

يذكر أن هجوم الريال كان يعاني في بداية الموسم عقب رحيل رونالدو، وحقق أكبر جفاف تهديفي في تاريخ النادي، قبل أن يحقق نادي العاصمة استفاقة متأخرة، منحته الفرصة لانتزاع صدارة الليجا من بين أنياب جاره اللدود أتلتيكو مدريد بفارق 6 نقاط فقط خلف المتصدر برشلونة.