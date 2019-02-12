جيلبرتو سيلفا يضع يده على أزمة آرسنال

أبدى البرازيلي جيلبرتو سيلفا، نجم فريق آرسنال الإنجليزي السابق، تحفظه على أداء الأوروجواياني لوكاس توريرا، لاعب وسط الجانرز، خلال الموسم الحالي.

وقال سيلفا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "صن" البريطانية: "توريرا ليس لاعب الوسط الذي يحتاجه آرسنال، وظل يبحث عنه في السنوات الماضية"، معتبراً أن متوسط ميدان المدفعجية لا يمكن مقارنته بالفرنسي الدولي نجولو كانتي متوسط ميدان تشلسي.

وأضاف البرازيلي: "يعانى آرسنال من أجل التعاقد مع لاعب وسط مدافع مميز، لأن كرة القدم تغيرت الآن".

وتابع: "لقدت شاهدت الكثير من الفرق تلعب بدون لاعب وسط مدافع في الفترة الماضية، ثم أصبحت تدرك بعد ذلك أهمية هذا المركز لصلابة الدفاع".

واختتم جيلبرتو سيلفا تصريحاته: "لا أعتقد أن توريرا هو لاعب الوسط المناسب لآرسنال، خاصة أنه يقع في خانة المقارنة مع آخرين في نفس مركزه، من نوعية كانتي وفرناندينيو".

يذكر أن آرسنال سيواجه أزمة أخرى في وسط الملعب خلال الصيف المقبل، على خلفية رحيل الويلزي آرون رامزي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة انتقال حر، بات الجانرز معها في حاجة ماسة إلى التعاقد مع لاعب بديل.