اونلاين | يلا شوت "Simba" بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا| koralive

تقدم "البوابة نيوز" بثا مباشرا لمباراة الأهلي ومضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوي أبطال أفريقيا.

وينطلق البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في الثالثة مساء اليوم الثلاثاء على "الملعب الوطني" وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2.

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من الفوز على فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري والفوز على الفريق ذاته فى لقاء الإياب، بينما يأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويخطط الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز على سيمبا وحصد الثلاث نقاط وتعزيز صدارة المجموعة بحثا عن اللقب التاسع لدوري الأبطال بعد خسارة النهائي العامين الماضيين على التوالي.

ويتسلح الأهلي بالقوة الضاربة بعد عودة صلاح محسن ورامي ربيعه وانضمام محمود وحيد وخبرة لاعبية لحسم اللقاء مبكرا، بالإضافة الى الفوز بخماسية فى لقاء الجولة الرابعة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة سيمبا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد، محمد هاني، أيمن أشرف، وعلى معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، حسام عاشور، حسين الشحات، وناصر ماهر.

خط الهجوم: صلاح محسن، وجونيور أجايي.