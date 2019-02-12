اونلاين | بث مباشر| مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 12-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا الثلاثاء 12-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر الأهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط. وكان الأهلى حقق فوزاً عريضاً على سيمبا التنزانى بنتيجة 5 – 0 في المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة. تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، غدًا، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2019. ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا، المقامة على الملعب الوطني في تمام الساعة 3:00 مساءً على قنوات "بي إن سبورتس 2"، تعليق صوتي علي محمد علي. يحكم اللقاء السوداني محمود علي محمود، ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة علي محمد علي. ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نادي "سيمبا" في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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