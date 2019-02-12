اونلاين | الاهلي مباشر "يوتيوب".. yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم HD

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الاهلي مباشر "يوتيوب".. yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم HD

يواجة النادي الأهلي بقيادة مدربه مارتن لاسارتي، منافسه فريق سيمبا التنزاني، على ملعب دار السلام في الساعة 3 مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي مباشر "يوتيوب".. yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم HD

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يحل سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الوحيد على فريق شبيبة الساورة الجزائري.

الاهلي مباشر "يوتيوب".. yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم HD

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 4 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يعلق على هذا اللقاء المعلق علي محمد علي.

الاهلي مباشر "يوتيوب".. yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم HD

واستقر مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي على تشكيلة الفريق خلال مواجهة سيمبا، وينوي عدم تعديل تغيرات على تشكيلة الفريق، والتي خاضت المباريات الأخيرة

وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالى :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

الاهلي مباشر "يوتيوب".. yalla shoot كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم HD

موعد مباراة الاهلي وسيمبا والقنوات الناقلة:

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : الملعب الوطني .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (5-0) سيمبا.

موعد المباراة :

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:00 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا، المقامة على الملعب الوطني في تمام الساعة 3:00 مساءً على قنوات "بي إن سبورتس 2".

يحكم اللقاء السوداني محمود علي محمود، ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة علي محمد علي.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، فيما يأتي نادي سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.