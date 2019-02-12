اونلاين | كلاسيكو الدوري السعودي.. الأهلي والنصر بث مباشر اليوم الثلاثاء 12-2-2019

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كلاسيكو الدوري السعودي.. الأهلي والنصر بث مباشر اليوم الثلاثاء 12-2-2019

يلا شوت livehd7 مشاهدة النصر والاهلي بث مباشر دوري بلس، يرحل النصر في الجولة 20 من مسابقة الدوري السعودي لمواجهة الأهلي على ملعب الأخير ستاد مدينة الملك عبدلله الرياضية بجدة، ويحاول فريق اهلي جدة تحقيق الفوز على النصر لتضيق فارق النقاط على المركز الثاني لنقطة وحيدة، وسنتابع معكم من خلال هذا المقال، رابط مشاهدة مباراة النصر واهلي جدة يلا شوت فور بداية اللقاء yalla shoot.

بث مباشر النصر والاهلي دوري بلس dawriplus، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاهلي والنصر في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، الساعة السابعة و20 دقيقة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت الرياض، ويمكن مشاهدة مباراة اهلي جدة والنصر السعودي مباشرة عبر قناة ksa sport بدون تقطيع وبالتعليق العربي.

قبل مشاهدة مباراة النصر وأهلي جدة بث مباشر الأسطورة livehd7، نتعرف على أخر مواجهات الفريقين وترتيب كل منهما في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل نادي النصر وصافة صدارة ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بفارق خمس نقاط كاملة عن المتصدر الهلال، في حين يحتل الأهلي السعودي المرتبة الثالثة برصيد 36 نقطة، وهو ما يوضح أهمية مباراة النصر والاهلي في قمة مباريات الجولة الحالية.

وانتهت مباراة النصر واهلي جدة في الدور الأول بالرياض بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ويحاول النصر الثأر لهزيمته في مباراة الذهاب.